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Памятник на могилу Пригожина в Петербурге готов: что изображено и сколько стоит мемориал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая, ФедералПресс. На Пороховском кладбище в Северной столице установили памятник погибшему основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Вес монумента составляет не менее 2−2,5 тонн.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Обелиск представляет собой каменное изваяние высотой примерно с человеческий рост. По форме напоминает каплю или наконечник перьевой ручки. Резной с обеих сторон», — пишет СМИ со ссылкой на собственные источники.

Мемориал сделан из карьерного камня. Материал напоминает черный гранит. На памятнике написаны фамилия, имя, дата рождения и смерти, а также эмблема ЧВК «Вагнер» с фразой «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага». Фотографии Пригожина там не будет. Однако есть информация, что рядом появится бронзовый памятник в виде фигуры умершего. Весь комплекс работ обошелся в 9−10 млн рублей, уточняет издание 47news.

Напомним, что в середине мая могилу Евгения Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, какие скандалы окутали мемориалы Пригожина в Северной столице.

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