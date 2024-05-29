Памятник на могилу Пригожина в Петербурге готов: что изображено и сколько стоит мемориал

Мемориал сделан из карьерного камня. Материал напоминает черный гранит. На памятнике написаны фамилия, имя, дата рождения и смерти, а также эмблема ЧВК «Вагнер» с фразой «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага». Фотографии Пригожина там не будет. Однако есть информация, что рядом появится бронзовый памятник в виде фигуры умершего. Весь комплекс работ обошелся в 9−10 млн рублей, уточняет издание 47news.