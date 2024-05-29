Автобус № 65 временно изменит маршрут в Воронеже

Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Маршрут автобуса «улица Иркутская — завод ГОО» будет изменен в период с 10 утра 29 мая до 23:50 12 июня. В этот период автобусы будут ездить по улице Новосибирской, не заезжая на улицу Саврасова, которая будет перекрыта. Закрытие проезда связано с проведением плановых работ ПАО «Квадра».



Ранее стало известно, что в Воронеже временно перекроют проспект Революции: на один день главная городская магистраль станет пешеходной из-за проведения фестиваля.