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Юбилей Пушкина с размахом отметят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в этом году 6 июня отметят 225 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина. Обычно мероприятия проводились в Литературном квартале, но в связи с его реконструкцией праздничная программа пройдет в сквере за театром «Урал. Опера. Балет».

С 17:00 до 18:00 в сквере гостей ждут настольные и карточные игры XIX века, фотозона, мастер-класс по бальным танцам от клуба исторических танцев Pas de côté, бесплатное самоварное чаепитие от кафе «Калачи», чтение сказок от няни Арины Родионовны, гадание по книге «Евгений Онегин», встреча с самим Онегиным и иностранными гостями.

Затем на площадке начнется основное действо — променад-спектакль «Прогулки с Пушкиным» с участием екатеринбургских театров. «Праздник создал Онегин с единственной целью уговорить Пушкина переписать концовку романа “Евгений Онегин”, чтобы жениться на Татьяне. На помощь будет призван даже искусственный интеллект», — рассказали в Литквартале.

В спектакле будут задействованы артисты Камерного театра, солисты «Урал. Опера. Балет», актеры «Коляда-Театра», Екатеринбургского ТЮЗа и Екатеринбургского театра кукол.

В роли Александра Пушкина — Александр Цариков, Евгения Онегина сыграет Никита Рыбкин («Коляда-Театр»), Татьяну Ларину — Валерия Шелковникова (Камерный театр). Режиссером постановки выступит Александр Вахов.

В 20:00 в сквере начнутся бал в честь 225-летия А. С. Пушкина, открытый микрофон и чтение стихов. Вход 6 июня в сквер Оперного театра свободный.

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