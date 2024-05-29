Юбилей Пушкина с размахом отметят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в этом году 6 июня отметят 225 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина. Обычно мероприятия проводились в Литературном квартале, но в связи с его реконструкцией праздничная программа пройдет в сквере за театром «Урал. Опера. Балет».