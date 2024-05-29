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В Беларуси 29 мая прогнозируется +29°С и кратковременные дожди

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия в Беларуси в среду определяет теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается до 29 градусов тепла и кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 77% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

В среду воздух в стране прогреется до 24−29 градусов. В течение дня будет наблюдаться переменная облачность. Местами по стране пройдут грозы.

По рекомендациям Минздрава в связи с установившейся жарой следует стараться меньше пребывать на улице под прямыми солнечными лучами. Одежду для выхода лучше выбирать из натуральных тканей, а также не забывать надевать головные уборы и солнцезащитные очки.

Рекомендуется также употреблять менее калорийную пищу, отказаться от жирной еды и свести к минимуму потребление мяса. Кроме этого, важно пить достаточно жидкости.