В Беларуси 29 мая прогнозируется +29°С и кратковременные дожди

По рекомендациям Минздрава в связи с установившейся жарой следует стараться меньше пребывать на улице под прямыми солнечными лучами. Одежду для выхода лучше выбирать из натуральных тканей, а также не забывать надевать головные уборы и солнцезащитные очки.