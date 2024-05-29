В Беларуси 29 мая прогнозируется +29°С и кратковременные дожди

В среду воздух в стране прогреется до 24−29 градусов. В течение дня будет наблюдаться переменная облачность. Местами по стране пройдут грозы.
По рекомендациям Минздрава в связи с установившейся жарой следует стараться меньше пребывать на улице под прямыми солнечными лучами. Одежду для выхода лучше выбирать из натуральных тканей, а также не забывать надевать головные уборы и солнцезащитные очки.
Рекомендуется также употреблять менее калорийную пищу, отказаться от жирной еды и свести к минимуму потребление мяса. Кроме этого, важно пить достаточно жидкости.