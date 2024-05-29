Новокузнецкие семьи, сохраняющие традиционные ценности, наградят медалями

«В ходе обсуждения проекта медали был сделан акцент на том, что эта награда не за количество совместно прожитых лет, а за развитие и сохранение традиционных семейных ценностей, вклад в повышение роли семьи в жизни общества и т. д», — пишут новокузнецкие депутаты.