Новокузнецкие семьи, сохраняющие традиционные ценности, наградят медалями

Депутаты Горсовета учредили в Новокузнецке новую награду — медаль «За сохранение семейных ценностей». Награждать ею будут пары, состоящие в браке не меньше 20 лет. Но и это не всё.
«В ходе обсуждения проекта медали был сделан акцент на том, что эта награда не за количество совместно прожитых лет, а за развитие и сохранение традиционных семейных ценностей, вклад в повышение роли семьи в жизни общества и т. д», — пишут новокузнецкие депутаты.
Для награждения за семью должна походатайствовать, например, одна из организаций города, депутаты, органы власти и местного самоуправления. Решение о награждении в итоге примет глава Новокузнецка.
Супружеской паре вручат две медали установленного образца (по одной для каждого из супругов) и одно удостоверение.