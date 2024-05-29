«Синяков куча, на голове шишка». В Кемерове мужчина избил чужого ребенка

«Для ребёнка ситуации, где он хамит и огрызается, — игра, и если взрослый начинает хамить в ответ, значит, он включается в игру и из роли взрослого переходит роль ребёнка. Тогда конфликт остановить сложнее. Мы используем крик или физическую силу, когда у нас нет аргументов и нас не слышат. Любой конфликт с ребёнком должен решаться с тем, кто за него несёт ответственность, — с родителями или законными представителями. Ни при каких обстоятельствах нельзя решать конфликт с чужими детьми самостоятельно как словами, так и с применением физической силы», — говорит специалист.