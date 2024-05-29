«Синяков куча, на голове шишка». В Кемерове мужчина избил чужого ребенка

В Кемерове наказание понесёт 26-летний мужчина, который устроил самосуд над 8-летним ребёнком — в Сети разлетелось видео, как взрослый сильно толкает мальчика, катающегося на самокате, из-за чего ребёнок отлетает на асфальт. В подробностях разбирался kuzbass.aif.ru.
Все друг друга знали.
На кадрах — двор кемеровского общежития на пр. Московском, 23, где стоят трое взрослых (двое мужчин и одна женщина). Перед ними на проезжей части катается мальчик на самокате. У взрослых с ребёнком завязывается диалог, после чего один из мужчин подходит к мальчику, с силой толкает его и забирает самокат. Ребёнок остаётся лежать на земле, пока его не поднял и не принёс на ближайшую скамейку на руках другой мужчина, наблюдавший конфликт.
Мама мальчика Елена (имя изменено) рассказала kuzbass.aif.ru, что обидчик знал и ребёнка, и его родителей, и его бабушку, которая живёт на том же Московском проспекте. По её словам, сначала все стороны конфликта общались нормально. Потом мальчика, который ждал бабушку, стали выгонять, тот интересовался, почему его гонят, а взрослые просто послали. Ребёнок ответил тем же…
«Когда произошло всё, мы пытались поговорить с этим человеком, на что он сказал, что дал “поджопник”. Позже, после видео, вышла бабушка, пыталась поговорить, вследствие чего была послана куда подальше… С сыном были на медэкспертизе. Синяков куча, на голове шишка, будем наблюдать, спина болит тоже, всё зафиксировано. Ребёнок боится. Психолог, думаю, потребуется», — говорит Елена kuzbass.aif.ru.
Она же и обратилась с заявлением в полицию о привлечении к ответственности нападавшего. Злоумышленника быстро задержали. Следователи организовали доследственную проверку. Мужчина пояснил, что сделал замечание мальчику, который катался рядом с проезжающими машинами, но тот проигнорировал и грубо ответил взрослому, и тогда кемеровчанин применил силу.
По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.
Применение физической силы исключено.
В местных соцсетях сетуют на поколение и пишут разное: мол, мальчик сам спровоцировал, посылал взрослых и пытался на них плюнуть. Но разве достойное «воспитание» — ударить того, кто слабее тебя?
Как в таком случае вести себя взрослому? Психолог Мария Мясникова объясняет kuzbass.aif.ru, что когда ребёнок начинает хамить и огрызаться, важно оставаться спокойным и контролировать свои эмоции.
«Для ребёнка ситуации, где он хамит и огрызается, — игра, и если взрослый начинает хамить в ответ, значит, он включается в игру и из роли взрослого переходит роль ребёнка. Тогда конфликт остановить сложнее. Мы используем крик или физическую силу, когда у нас нет аргументов и нас не слышат. Любой конфликт с ребёнком должен решаться с тем, кто за него несёт ответственность, — с родителями или законными представителями. Ни при каких обстоятельствах нельзя решать конфликт с чужими детьми самостоятельно как словами, так и с применением физической силы», — говорит специалист.
Какие же могут быть причины у детей, которые идут на конфликты со взрослым человеком? Мария Мясникова считает, что первопричины идут из семьи: хамское поведение может быть подражанием тому, что дети видят у себя дома. Также могут играть роль отсутствие воспитания, недостаток внимания со стороны близких взрослых и несформированность отделов головного мозга, которые отвечают за саморегуляцию и регуляцию эмоций в социально приемлемой форме.