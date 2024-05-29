В Башкирии изменится график движения 48 электричек.

Для проведения ремонтных работ на перегоне Урман — Улу-Теляк вносятся изменения в график движения 48 пригородных поездов, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Так, выводятся из графика движения пригородные поезда:
3, 4, 5, 6 июня 2024 года — поезд № 6404 Уфа (отпр. 07.58) — Улу-Теляк (приб. 09.41); поезд № 6412 Дема (отпр. 13.25) — Улу-Теляк (приб. 15.21); поезд № 6403 Улу-Теляк (отпр. 15.08) — Уфа (приб. 16.52); поезд № 6410 Уфа (отпр. 17.52) — Урман (приб. 19. 20); поезд № 6401 Улу-Теляк (отпр.18.15) — Уфа (приб. 19.57); — поезд № 6414 Дема (отпр. 21.00) — Улу-Теляк (приб. 22.53).
4, 5, 6, 7 июня 2024 года — поезд № 6411 Улу-Теляк (отпр. 05.07) — Дема (приб. 07.03); поезд № 6417 Улу-Теляк (отпр. 06.49) — Дема (приб. 08.44).