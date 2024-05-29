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Усадьба Рукавишниковых будет работать все лето без выходных

Теперь нижегородцы смогут посетить усадьбу даже по понедельникам.

Источник: Нижегородская правда

Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде будет работать без выходных все лето. На новый режим музей переходит с 1 июня и до 30 сентября, сообщили на странице Нижегородского музея-заповедника в соцсетях.

Теперь гости смогут посетить усадьбу даже по понедельникам. Там они познакомятся с историей Нижнего Новгорода и рода Рукавишниковых, смогут сфотографироваться в интересных локациях, а также поучаствовать в концертах и лекториях.

Сохраняется только санитарный день в последний четверг месяца.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что здание Нижегородского театра кукол отремонтируют в Нижнем Новгороде.