Усадьба Рукавишниковых будет работать все лето без выходных

Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде будет работать без выходных все лето. На новый режим музей переходит с 1 июня и до 30 сентября, сообщили на странице Нижегородского музея-заповедника в соцсетях.
Теперь гости смогут посетить усадьбу даже по понедельникам. Там они познакомятся с историей Нижнего Новгорода и рода Рукавишниковых, смогут сфотографироваться в интересных локациях, а также поучаствовать в концертах и лекториях.
Сохраняется только санитарный день в последний четверг месяца.
0+
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что здание Нижегородского театра кукол отремонтируют в Нижнем Новгороде.