Глухой забор не помог: жителей Новосибирска возмущает хостел с мигрантами

Собравшиеся у общежития граждане отмечают, что иностранцы, несмотря на наличие разрешающих документов, продолжают пить алкоголь, мусорить и неподобающе себя вести. Особенно их беспокоит то, что толпы строителей ежедневно отправляются на остановку, чтобы добраться до своего объекта в другой части города, а затем возвращаются и толпятся в местных магазинах.