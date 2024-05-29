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Глухой забор не помог: жителей Новосибирска возмущает хостел с мигрантами

Ситуация в новосибирском общежитии, где разместили несколько сотен иностранных строителей, приобретает новый виток развития. После бунта местных жителей владелец здания предпринял попытку урегулировать конфликт, отгородив жильцов от внешнего мира высоким забором.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Однако эта мера вызвала еще большее возмущение людей. Жители близлежащего частного сектора не понимают, как забор может решить проблему, ведь строители не перестали выходить на улицу и нарушать общественный порядок.

Собравшиеся у общежития граждане отмечают, что иностранцы, несмотря на наличие разрешающих документов, продолжают пить алкоголь, мусорить и неподобающе себя вести. Особенно их беспокоит то, что толпы строителей ежедневно отправляются на остановку, чтобы добраться до своего объекта в другой части города, а затем возвращаются и толпятся в местных магазинах.

Жители опасаются за своих детей и просят власти принять меры по защите их спокойствия. Они не понимают, почему забор должен решить проблему и не позволит им фиксировать нарушения со стороны мигрантов на фото и видео.

Ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал доклада о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах.