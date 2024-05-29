Глухой забор не помог: жителей Новосибирска возмущает хостел с мигрантами

Однако эта мера вызвала еще большее возмущение людей. Жители близлежащего частного сектора не понимают, как забор может решить проблему, ведь строители не перестали выходить на улицу и нарушать общественный порядок.
Собравшиеся у общежития граждане отмечают, что иностранцы, несмотря на наличие разрешающих документов, продолжают пить алкоголь, мусорить и неподобающе себя вести. Особенно их беспокоит то, что толпы строителей ежедневно отправляются на остановку, чтобы добраться до своего объекта в другой части города, а затем возвращаются и толпятся в местных магазинах.
Жители опасаются за своих детей и просят власти принять меры по защите их спокойствия. Они не понимают, почему забор должен решить проблему и не позволит им фиксировать нарушения со стороны мигрантов на фото и видео.
Ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал доклада о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах.