На таможенном посту аэропорта «Храброво» задержали партию балтийского угря

Партия весом более 10 кг не прошла ветеринарный контроль на таможенном посту аэропорта «Храброво». «При проведении документарного контроля и досмотра груза выявлено, что в ветеринарном сертификате указан протокол испытаний, информация о котором отсутствует в ФГИС “ВетИС “Веста”, на маркировочной этикетке отсутствует зоологическое наименование вида водного биологического ресурса. Выпуск груза запрещен”, — сообщили в Россельхознадзоре.