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На таможенном посту аэропорта «Храброво» задержали партию балтийского угря

Товар не прошёл ветеринарный контроль.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора запретили вывозить из Калининградской области партию мороженого балтийского угря в связи с выявленными нарушениями. Товар следовал в Московскую область, сообщила пресс-служба ведомства.

Партия весом более 10 кг не прошла ветеринарный контроль на таможенном посту аэропорта «Храброво». «При проведении документарного контроля и досмотра груза выявлено, что в ветеринарном сертификате указан протокол испытаний, информация о котором отсутствует в ФГИС “ВетИС “Веста”, на маркировочной этикетке отсутствует зоологическое наименование вида водного биологического ресурса. Выпуск груза запрещен”, — сообщили в Россельхознадзоре.

таможня