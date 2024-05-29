Марина Ахмедова сравнила досмотр перед ЕГЭ в Воронеже с тюремным обыском

Накануне несколько школьниц пожаловались, что их заставили снимать нижнее бельё, чтобы пройти через металлодетектор и попасть на ЕГЭ. На опубликованном в сети ролике с камер видеонаблюдения можно заметить, как одна из учениц поднимает кофту перед сотрудником ППЭ на глаз у других учеников. У ещё одной школьницы началась истерика после досмотра. При этом в региональном министерстве образования сообщили, что досмотр проходил этично.



«Школа — это не только ЕГЭ, это еще и воспитание — нравственное, духовное, ценностное. Как у нас сейчас любят говорить. И лучше уж пусть ребенок воспользуется шпаргалкой и сдаст этот отупляющий ЕГЭ, чем школа научит ребенка тому, что ему доверять нельзя, что его обыскивают, как в тюрьме, что в нём изначально видят нарушителя, а для того, чтобы ему доверяли, ему надо снять всё, включая бельё. Очень деструктивный пример Школе за воспитание достойной личности — минус 2. Министерству, похоже, тоже», — написала правозащитница.