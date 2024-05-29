Внеплановая проверка Росприроднадзора пройдет на балахнинском ООО «Биотехсервис»

По данным надзорного ведомства, предприятие занимается приемом, обработкой и удалением сточных вод. Ранее оно неоднократно привлекалось к ответственности за несоблюдение природоохранных требований.
Плановая проверка общества в 2023 году вновь выявила ряд нарушений. Установлено, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах, которые «Биотехсервис» сбрасывает в Волгу, превышает установленные нормативы. На предприятие и его руководство ранее были наложены штрафные санкции. Сейчас завершается работа по расчету ущерба, причиненного окружающей среде. Предприятие должно было устранить нарушения, но конца апреля, но отчет о выполнении предписания пока не представлен.
В Росприроднадзоре считают, что нарушения не устранены. Поэтому совместно с природоохранной прокуратурой надзорное ведомство с 30 мая начнет внеплановую проверку. Инспекторы осмотрят территорию предприятия, изучат экологическую документацию и отберут пробы компонентов окружающей среды.