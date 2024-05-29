Внеплановая проверка Росприроднадзора пройдет на балахнинском ООО «Биотехсервис»

Плановая проверка общества в 2023 году вновь выявила ряд нарушений. Установлено, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах, которые «Биотехсервис» сбрасывает в Волгу, превышает установленные нормативы. На предприятие и его руководство ранее были наложены штрафные санкции. Сейчас завершается работа по расчету ущерба, причиненного окружающей среде. Предприятие должно было устранить нарушения, но конца апреля, но отчет о выполнении предписания пока не представлен.