Лето в Самарской области начнется с дождя и 32-градусной жары

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в начале лета. Пока прогноз более чем благоприятный. Июнь начнется в 63-м регионе с 32-градусной жары. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.
В ночь на 1 июня 2024 года местами в Самарской области пройдет кратковременный дождь. Ветер будет неустойчивым, слабым. Температура воздуха составит +12…+17 градусов. Днем тоже возможны кратковременные осадки. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Воздух прогреется до +27…+32 градусов.
Кратковременный дождь прогнозируют и 2 июня. Ночью столбик термометра опустится до +12…+17 градусов. В дневные часы температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов. Ветер разгонится до 6−11 м/с. Аналогичная погода ожидается 3 июня.