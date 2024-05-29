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Лето в Самарской области начнется с дождя и 32-градусной жары

Синоптики дали прогноз погоды на начало лета в Самарской области.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 77% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в начале лета. Пока прогноз более чем благоприятный. Июнь начнется в 63-м регионе с 32-градусной жары. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

В ночь на 1 июня 2024 года местами в Самарской области пройдет кратковременный дождь. Ветер будет неустойчивым, слабым. Температура воздуха составит +12…+17 градусов. Днем тоже возможны кратковременные осадки. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Воздух прогреется до +27…+32 градусов.

Кратковременный дождь прогнозируют и 2 июня. Ночью столбик термометра опустится до +12…+17 градусов. В дневные часы температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов. Ветер разгонится до 6−11 м/с. Аналогичная погода ожидается 3 июня.