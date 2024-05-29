МЧС назвало самые безопасные места при терактах в поездах

По его словам, террористические акты не исключены. «В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне, [который] будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине», — сказал министр на форуме социальной рекламы МЧС России.