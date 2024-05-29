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МЧС назвало самые безопасные места при терактах в поездах

По словам главы ведомства Александра Куренкова, лучше выбирать места в конце или середине состава.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава МЧС Александр Куренков рекомендует выбирать места в конце или середине поезда, так как при подрывах там наиболее безопасно.

По его словам, террористические акты не исключены. «В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне, [который] будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине», — сказал министр на форуме социальной рекламы МЧС России.

Он отметил, что людей надо обучить мерам безопасности в любой ситуации, в какой бы человек ни оказался.

МЧС