Воронежские чиновники прошли военные сборы

28 мая в Острогожске прошел учебно-мобилизационный сбор воронежских чиновников. В правительстве региона считают, что всем важно уметь действовать в сложной оперативной обстановке. Тренировались руководители и представители исполнительных органов региона, главы райцентров, военкомы.
Руководитель мобилизационного управления Правительства Воронежской области Евгений Гуцал провел инструктаж для учебных групп. Потом чиновники ознакомились с одним из вариантов оснащения пункта сбора, порядком работы с гражданами, изучили нормативы по развертыванию пункта, осмотрели пункт предварительного сбора, места сосредоточения команд, медицинский пост.
Во время второго занятия чиновникам показали учебный пункт приема техники для передачи Вооруженным Силам РФ. Участники сбора познакомились с работой поста дозиметрического контроля, отделения сбора прибывшей техники, постов осмотра, отделения отправки партий.
Третье учебно-методическое занятие проводилось на полигоне одной из войсковых частей. Там участникам сбора показали образцы различной автомобильной и бронетанковой техники, чиновники попробовали управлять багги, которые применяются в зоне СВО, а первый зам Губернатора Сергей Трухачев водил танк Т-72Б. А потом все потренировались в стрельбе из пистолетов Макарова и Ярыгина, а также автомата Калашникова.