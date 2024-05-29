Воронежские чиновники прошли военные сборы

Третье учебно-методическое занятие проводилось на полигоне одной из войсковых частей. Там участникам сбора показали образцы различной автомобильной и бронетанковой техники, чиновники попробовали управлять багги, которые применяются в зоне СВО, а первый зам Губернатора Сергей Трухачев водил танк Т-72Б. А потом все потренировались в стрельбе из пистолетов Макарова и Ярыгина, а также автомата Калашникова.