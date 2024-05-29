В Новосибирске 1 июня заработает детская железная дорога

В субботу, 1 июня в Заельцовском парке Новосибирска начнёт работу детская железная дорога. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
По данным магистрали, это сезон для ДЖД станет юбилейным — 20-ым. Первый поезд потправится со станции Спортивная в 11:00 после часовой концертной программы.
Этим летом детская железная дорога будет работать с 11:00 до 18:00 со среды по пятницу и с 11:00 до 19:00 по выходным. Понедельник и вторник будут днями технического обстуживания.
Как сообщается, помимо развлекательной, детская железная дорога выполняет и профориентационную работу — на ней круглогодично обучаются школьники с 5 по 11 класс основным профессиям железнодорожного транспорта. В этом году летнюю учебно-производственную практику на детской железной дороге пройдут 580 воспитанников.
«1 июня все дети дошкольного и школьного возраста смогут воспользоваться бесплатным проездом», — уточнили в пресс-службе ЗСЖД.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что скорый поезд Новокузнецк — Новосибирск будет ходить 6 дней в неделю.