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В Новосибирске 1 июня заработает детская железная дорога

Первый состав отправится со станции Спортивная в 11:00.

Источник: соцсети

В субботу, 1 июня в Заельцовском парке Новосибирска начнёт работу детская железная дорога. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По данным магистрали, это сезон для ДЖД станет юбилейным — 20-ым. Первый поезд потправится со станции Спортивная в 11:00 после часовой концертной программы.

Этим летом детская железная дорога будет работать с 11:00 до 18:00 со среды по пятницу и с 11:00 до 19:00 по выходным. Понедельник и вторник будут днями технического обстуживания.

Как сообщается, помимо развлекательной, детская железная дорога выполняет и профориентационную работу — на ней круглогодично обучаются школьники с 5 по 11 класс основным профессиям железнодорожного транспорта. В этом году летнюю учебно-производственную практику на детской железной дороге пройдут 580 воспитанников.

«1 июня все дети дошкольного и школьного возраста смогут воспользоваться бесплатным проездом», — уточнили в пресс-службе ЗСЖД.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что скорый поезд Новокузнецк — Новосибирск будет ходить 6 дней в неделю.