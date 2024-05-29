Спрос на кикшеринг у кемеровчан увеличился в семь раз с начала мая

Среди кемеровчан за этот же период популярность сервисов кикшеринга увеличилась в 7 раз. Жители региона также активно арендуют самокаты в путешествиях — трафик на сайты проката, которые работают за пределами Сибири, с начала мая вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они оказались наиболее востребованными в Москве и Санкт-Петербурге. Абоненты из других городов Сибири также стали чаще интересоваться кикшерингом в поездках по стране. Так, у ближайших соседей из Красноярска интерес к сервисам увеличился в 6,8 раза, а у жителей Новосибирска — в 2,8 раза.