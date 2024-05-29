Результаты ОГЭ 2024 в Пермском крае: когда объявят и где смотреть?

Как пояснили в Министерстве образования и науки Пермского края, график объявления результатов утверждён специальным приказом министерства и подписан главой ведомства Раисой Кассиной.
Результаты ОГЭ по иностранным языкам (и родным языкам), которые дети сдавали
Результаты ОГЭ по биологии, обществознанию, информатике и химии, которые выпускники сдавали 27 мая, опубликуют до 11 июня (до 14 июня — подача апелляции).
30 мая ребята будут сдавать географию, историю, физику и химию. Результаты по этим предметам станут известны 13 июня.
ОГЭ по русскому языку ребята пишут 3 июня. Результаты станут известны не позднее 18 июня (20 и 27 июня — даты для подачи и рассмотрения апелляция).
ОГЭ по математике состоится 6 июня. Оценки объявят до 19 июня (подача и рассмотрение апелляций —
Выпускные экзамены по географии, информатике и обществознанию состоятся 10 июня. Их результаты можно будет узнать 25 июня. 27 числа можно будет подать апелляцию (её рассмотрят в срок до 4 июля).
Результаты ОГЭ по биологии, информатике, литературе и физике, которые пройдут 14 июня, станут известны 27 июня (1−8 июля — дни подачи и рассмотрения апелляции).
Результаты экзаменов выпускники смогут узнать на сайте kraioko.perm.ru/presults. Для этого нужно ввести серию и номер паспорта девятиклассника.
Напомним, резервные дни для сдачи ОГЭ предусмотрены с 24 июня по 2 июля. В сентябре начнётся дополнительный период для сдачи выпускных экзаменов.