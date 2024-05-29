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Инцидент с обыском выпускниц перед экзаменом в Воронеже рассмотрят в Госдуме

Информация о том, что перед ЕГЭ в воронежской школе якобы заставили раздеться школьниц, чтобы проверить их на предмет звенящих предметов у металлоискателя, дошел до депутатов Государственной думы.

Так лидер СРЗП Сергей Миронов высказался, что «наших детей нужно прекратить кошмарить», а глава комитета по защите семьи Нина Останина (от КПРФ) сообщила, что будет требовать защиты прав детей после раздевания в воронежской школе. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова (от ЕР) назвала действия школьной администрации перебором.

Парламентарии требуют теперь дополнительной проверки произошедшего. Если подтвердится, что школьниц заставляли раздеваться и снимать нижнее белье, то сотрудники школы и охранник будут привлечены к ответственности. Прецедент собираются поднять на пленарном заседании Госдумы. При этом депутаты выразили недоумение, что региональное министерство образования, не нашло на записях подтверждения унизительного обращения с выпускницами, хотя очевидцы произошедшего говорят, что девочкам, как минимум, приходилось поднимать верхнюю одежду, чтобы продемонстрировать отсутствие спрятанных гаджетов.

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