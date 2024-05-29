Инцидент с обыском выпускниц перед экзаменом в Воронеже рассмотрят в Госдуме

Парламентарии требуют теперь дополнительной проверки произошедшего. Если подтвердится, что школьниц заставляли раздеваться и снимать нижнее белье, то сотрудники школы и охранник будут привлечены к ответственности. Прецедент собираются поднять на пленарном заседании Госдумы. При этом депутаты выразили недоумение, что региональное министерство образования, не нашло на записях подтверждения унизительного обращения с выпускницами, хотя очевидцы произошедшего говорят, что девочкам, как минимум, приходилось поднимать верхнюю одежду, чтобы продемонстрировать отсутствие спрятанных гаджетов.