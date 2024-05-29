В Перми найдены останки слуг царской семьи

Царские слуги были убиты в Перми чекистами как заложницы вместе с группой заключенных в ночь с 3 на 4 сентября 1918 года на полях орошения на 5-й версте Сибирского тракта. 16 мая 1919 года тела Гендриковой и Шнейдер были перезахоронены по христианскому обряду в деревянном общем склепе на Новом Всехсвятском (Егошихинском) православном кладбище. Однако после окончательного установления в регионе власти большевиков могилы убитых заложниц были срыты. В 1981 году канонизированы Русской православной церковью за границей наряду с другими слугами царской семьи.