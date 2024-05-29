Главным символом Пермского марафона 7−8 сентября станет выдра

Пермский марафон, как обычно, будет включать в себя несколько дистанций разной длины. Среди них — полная марафонская дистанция (42,195 км), полумарафон (21.1 км), дистанции-спутники на 3,5, 10 км и новый формат эстафеты — командный марафон «Экиден». В программе также предусмотрен детский забег на 1 км и заезд на колясках на 300 м.