Главным символом Пермского марафона 7−8 сентября станет выдра

Выдра станет главным символом пермского марафона, который пройдёт с 7 по 8 сентября в краевом центре, рассказали организаторы одного из крупнейших спортивных мероприятий города на пресс-конференции 29 мая.
Дизайн медалей, которыми будет награждать участников марафона, традиционно разработал известный пермский скульптор Рустам Исмагилов. Он пояснил, что животные на медалях Пермского марафона следуют в том же порядке, что и в древнем промысловом календаре народа коми.
«В 2017 году мы начали с медведя, в этом году у нас выдра. Что мы будем делать, когда животные в календаре коми закончатся? Видимо, возьмём ещё какой-нибудь календарь», — предположил он.
Пермский марафон, как обычно, будет включать в себя несколько дистанций разной длины. Среди них — полная марафонская дистанция (42,195 км), полумарафон (21.1 км), дистанции-спутники на 3,5, 10 км и новый формат эстафеты — командный марафон «Экиден». В программе также предусмотрен детский забег на 1 км и заезд на колясках на 300 м.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал об объявлении торгов на поставку футболок для пермского марафона. Поставшик должен до 25 июля изготовить порядка 11,5 тысяч футболок для участников соревнований. На это планируется потратить более 5 миллионов рублей.