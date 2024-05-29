Улицы на Стрелке перекроют 1 июня из-за забега

С полуночи до 16 часов будут закрыты для движения Волжская набережная (на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской), улицы Совнаркомовская (от Волжской набережной до улицы Стрелка), Бетанкура (от Волжской набережной до улицы Самаркандской). Объехать зону соревнований можно будет по прилегающим улицам.