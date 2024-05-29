Улицы на Стрелке перекроют 1 июня из-за забега

В Нижнем Новгороде 1 июня из-за забега «Зеленый марафон» перекроют улицы в районе Стрелки и стадиона. Об этом сообщается на сайте мэрии.
С полуночи до 16 часов будут закрыты для движения Волжская набережная (на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской), улицы Совнаркомовская (от Волжской набережной до улицы Стрелка), Бетанкура (от Волжской набережной до улицы Самаркандской). Объехать зону соревнований можно будет по прилегающим улицам.
Также в зоне проведения мероприятия нельзя будет парковать транспорт.
Напомним, улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде 1 июня.