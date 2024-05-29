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Начался прием заявок на ежегодный конкурс «Мисс Екатеринбург»

Кастинг по итогам приема анкет пройдет в начале июля.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В столице Среднего Урала стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург — 2024». Поучаствовать в отборе могут незамужние жительницы Екатеринбурга, а также студентки вузов в возрасте от 18 до 25 лет, ростом от 170 сантиметров, уточняют организаторы.

Заявки принимаются до 24 июня на сайте проекта.

Кастинг по итогам приема анкет состоится в начале июля, всего будет отобрано 16 девушек, 12 из которых выйдут в финал. Имя победительницы станет известно в День города. 17 августа финальное шоу пройдет на Октябрьской площади Екатеринбурга.

мода и красота