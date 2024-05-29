Начался прием заявок на ежегодный конкурс «Мисс Екатеринбург»

В столице Среднего Урала стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург — 2024». Поучаствовать в отборе могут незамужние жительницы Екатеринбурга, а также студентки вузов в возрасте от 18 до 25 лет, ростом от 170 сантиметров, уточняют организаторы.