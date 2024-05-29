Синоптики: Начало июня на Южном Урале обещает быть теплым и даже жарким

«Но это в среднем, что бывает относительно редко. Обычно на летние месяцы приходится наибольшее количество осадков, хоть максимум бывает чаще всего в июле, но июнь от него не отстает. Основная их часть проходит с ливнями, грозами и иногда с градом. Причем ливни носят локальных характер, то есть выпадают на небольших территориях. Но бывали в истории наблюдений и засушливые годы, когда осадки выпадали редко и в сумме не превышали 10 мм за месяц», — говорят синоптики.