Синоптики: Начало июня на Южном Урале обещает быть теплым и даже жарким

«Несмотря на завтрашнюю ненастную погоду, хочется отметить, что до календарного лета осталось всего ничего, и, по предварительным расчетам, начало июня обещает быть теплым и даже жарким», — говорится в комментарии специалистов Челябинского ЦГМС.
По среднестатистическим данным, в июне должно быть 8 дней с максимальной температурой в пределах от плюс 10 до плюс 18 градусов (в начале месяца наблюдаются возвраты холодов с заморозками и даже со снегом), 18 дней — от плюс 21 до плюс 30, четыре дня — от плюс 31 до плюс 35.
«Но это в среднем, что бывает относительно редко. Обычно на летние месяцы приходится наибольшее количество осадков, хоть максимум бывает чаще всего в июле, но июнь от него не отстает. Основная их часть проходит с ливнями, грозами и иногда с градом. Причем ливни носят локальных характер, то есть выпадают на небольших территориях. Но бывали в истории наблюдений и засушливые годы, когда осадки выпадали редко и в сумме не превышали 10 мм за месяц», — говорят синоптики.
Кроме того, в июне на 20 часов больше светит солнце, чем в соседнем июле: 21 июня — День летнего солнцестояния, когда наступает самый длинный световой день в году, около 17,5 часов.
В Челябинске самый теплый июнь был в 1922 году — тогда среднемесячная температура превышала норму на пять градусов и составляла плюс 22,4 градуса. Самым же холодным июнем является июнь 1979 года, тогда среднемесячная температура оказалась равной плюс 12,7, что на четыре градуса ниже климатической нормы.
Напомним, днем 30 мая будет плюс 13−18, на крайнем юге — до 23 градусов; 31 мая воздух прогреется до 18−23, а 1 июня — 20−25 градусов.