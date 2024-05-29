Педагог из Казани вошла в топ-10 лучших учителей обществознания в России

Учитель школы № 91 Ново-Савиновского района Казани Татьяна Бурганова стала одним из 10 победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания.
«Оказаться в этой десятке — очень почетно. По сути, это 10 лучших учителей обществознания РФ. И что среди них есть наш учитель из Казани — и это я, мне до сих пор не верится», — приводит слова Татьяны Бургановой управление образования исполкома города.
На участие в конкурсе подали заявку свыше 2 тыс. педагогов, из них 270 прошли в следующий этап. Отбор проходил по итогам тестирования и открытых уроков в школах учителей.
После этого 35 финалистам предстояло выполнить групповые задания, благодаря которым члены жюри определили 10 лучших педагогов страны по обществознанию.