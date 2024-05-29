В Волгограде назвали дату проведения фестиваля #ТриЧетыре

«Сегодня с опорой на уже сформировавшиеся традиции мы можем предложить участникам третьего Волгоградского молодежного фестиваля самое лучшее. Весь Волгоград должен стать в эти дни одной большой молодежной площадкой, где будут общаться, заниматься творчеством и соревноваться представители всех городов и районов области и наши гости», — подчеркнул губернатор.