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В Волгограде назвали дату проведения фестиваля #ТриЧетыре

Весь город станет в эти дни одной большой молодежной площадкой, где будут общаться представители всех муниципалитетов региона.

Источник: Аргументы и факты

Заседание оргкомитета с участием главы волгоградского региона Андрея Бочарова состоялось 29 мая. Обсуждалась концепция фестиваля #ТриЧетыре и предложения молодежи по его наполнению.

«Сегодня с опорой на уже сформировавшиеся традиции мы можем предложить участникам третьего Волгоградского молодежного фестиваля самое лучшее. Весь Волгоград должен стать в эти дни одной большой молодежной площадкой, где будут общаться, заниматься творчеством и соревноваться представители всех городов и районов области и наши гости», — подчеркнул губернатор.

Датой проведения фестиваля назвали 27—29 июня. К этому времени планируется завершить реконструкцию верхней террасы центральной набережной от улицы Ковентри до музея-панорамы «Сталинградская битва». Локациями фестиваля станут также «Волгоград Арена», ЦПКиО, авиаклуб «Юный ястреб», музеи «Сталинградская битва» и «Россия — моя история». Число команд увеличится почти вдвое — с 63-х до 120-ти.