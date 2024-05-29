Психолог Мясникова рассказала, как взрослым вести себя с хамящими детьми

«Для ребёнка ситуации, где он хамит и огрызается, — игра, и если взрослый начинает хамить в ответ, значит, он включается в игру и из роли взрослого переходит роль ребёнка. Тогда конфликт остановить сложнее. Мы используем крик или физическую силу, когда у нас нет аргументов и нас не слышат. Нельзя решать конфликт с чужими детьми как словами, так и с применением физической силы», — говорит специалист.