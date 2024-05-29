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Психолог Мясникова рассказала, как взрослым вести себя с хамящими детьми

В Кемерове мужчина избил 8-летнего ребёнка.

Психолог Мария Мясникова рассказала kuzbass.aif.ru, как взрослым вести себя с детьми, которые хамят и огрызаются. Поводом для вопроса стала ситуация, произошедшая в Кемерове — 26-летний мужчина сильно толкнул мальчика на самокате, из-за чего тот получил травмы.

«Для ребёнка ситуации, где он хамит и огрызается, — игра, и если взрослый начинает хамить в ответ, значит, он включается в игру и из роли взрослого переходит роль ребёнка. Тогда конфликт остановить сложнее. Мы используем крик или физическую силу, когда у нас нет аргументов и нас не слышат. Нельзя решать конфликт с чужими детьми как словами, так и с применением физической силы», — говорит специалист.

Она добавляет, что любой конфликт с ребёнком должен решаться с тем, кто за него несёт ответственность, — с родителями или законными представителями.

В подробностях «самосуда» взрослого мужчины над ребёнком разбирался kuzbass.aif.ru.