Психолог Мясникова рассказала, как взрослым вести себя с хамящими детьми

Психолог Мария Мясникова рассказала kuzbass.aif.ru, как взрослым вести себя с детьми, которые хамят и огрызаются. Поводом для вопроса стала ситуация, произошедшая в Кемерове — 26-летний мужчина сильно толкнул мальчика на самокате, из-за чего тот получил травмы.
«Для ребёнка ситуации, где он хамит и огрызается, — игра, и если взрослый начинает хамить в ответ, значит, он включается в игру и из роли взрослого переходит роль ребёнка. Тогда конфликт остановить сложнее. Мы используем крик или физическую силу, когда у нас нет аргументов и нас не слышат. Нельзя решать конфликт с чужими детьми как словами, так и с применением физической силы», — говорит специалист.
Она добавляет, что любой конфликт с ребёнком должен решаться с тем, кто за него несёт ответственность, — с родителями или законными представителями.
В подробностях «самосуда» взрослого мужчины над ребёнком разбирался kuzbass.aif.ru.