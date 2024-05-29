В Волгограде скорректируют программу оказания бесплатной медпомощи

В частности, количество комплексных посещений в рамках диспансерного наблюдения пациентов, которые страдают болезнями системы кровообращения, предлагается увеличить с 288 214 до 408 156. При этом установленные ранее нормативы по бесплатному периодическому обследованию пациентов с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом оказались избыточными. Они более чем вдвое превышают потребность региона исходя из количества волгоградцев, которые состоят на диспансерном учете с данными диагнозами.