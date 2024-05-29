В Волгограде скорректируют программу оказания бесплатной медпомощи

В частности, количество комплексных посещений в рамках диспансерного наблюдения пациентов, которые страдают болезнями системы кровообращения, предлагается увеличить с 288 214 до 408 156. При этом установленные ранее нормативы по бесплатному периодическому обследованию пациентов с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом оказались избыточными. Они более чем вдвое превышают потребность региона исходя из количества волгоградцев, которые состоят на диспансерном учете с данными диагнозами.
В связи с этим объемы медицинской помощи в рамках проведения диспансерного наблюдения по таким видам заболеваний будут сокращены до 53 595 и до 57 359 комплексных посещений соответственно.
Законопроект по внесению поправок в региональную программу оказания бесплатной медицинской помощи уже разработан и внесен на рассмотрение в профильный комитет областной думы. Корректировки потребовались в том числе в связи с необходимостью приведения регионального нормативного акта в соответствие с федеральным законодательством.
Добавим, что в Волгоградской области реализуется масштабный губернаторский проект по созданию основ единой современной пациентоориентированной системы здравоохранения. В регионе строятся новые и капитально ремонтируются действующие учреждения, обновляется автопарк лечебных организаций, в распоряжение медиков поступает современное высокоточное оборудование.
Предложения субъекта включены в нацпроект «Здравоохранение», что обеспечивает дополнительные возможности для модернизации всех служб, увеличения объема высокотехнологичной медпомощи.