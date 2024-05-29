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Жара до +32 градусов: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

С 30 мая в Самарскую область придет жара до +32 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 53% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Уже в четверг, 30 мая, в Самарскую область придет долгожданное тепло. Вплоть до 1 июня днем температура воздуха будет подниматься до +30…+32 градусов. Таким прогнозом поделилось Приволжское УГМС.

— Объявлен желтый уровень опасности, — предупредила пресс-служба ведомства.

ГУ МЧС России по Самарской области призывает граждан помнить о мерах безопасности в жару. Не стоит долго быть на солнце, особенно без головного убора. В такую погоду нужно пить больше жидкости, а вот спорт и серьезные физические нагрузки лучше ограничить. Одежду лучше выбирать светлую, из натуральных тканей. А вот сидеть под кондиционером или вентилятором может быть опасно.