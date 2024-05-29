Жара до +32 градусов: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

ГУ МЧС России по Самарской области призывает граждан помнить о мерах безопасности в жару. Не стоит долго быть на солнце, особенно без головного убора. В такую погоду нужно пить больше жидкости, а вот спорт и серьезные физические нагрузки лучше ограничить. Одежду лучше выбирать светлую, из натуральных тканей. А вот сидеть под кондиционером или вентилятором может быть опасно.