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Из Казани запустят дополнительные авиарейсы в Нижневартовск

Время в пути составит два с половиной часа.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 1 июля из Казани запустят дополнительные авиарейсы в Нижневартовск. На маршруте задействуют воздушные суда Airbus A321neo, рассчитанные на 218 пассажиров.

Перелеты выполнит компания Nordwind дважды в неделю. Из Казани самолет будет отправляться по понедельникам в 1:00, а по пятницам — в 0:55. Из Нижневартовска в эти же дни рейсы назначены на 6:50.

Время в пути составит два с половиной часа, сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

Напомним, летом увеличится число авиарейсов между столицей РТ и Москвой. В Казань компания «Аэрофлот» будет выполнять до 12 перелетов в сутки.