С 1 июля из Казани запустят дополнительные авиарейсы в Нижневартовск. На маршруте задействуют воздушные суда Airbus A321neo, рассчитанные на 218 пассажиров.
Перелеты выполнит компания Nordwind дважды в неделю. Из Казани самолет будет отправляться по понедельникам в 1:00, а по пятницам — в 0:55. Из Нижневартовска в эти же дни рейсы назначены на 6:50.
Время в пути составит два с половиной часа, сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.
Напомним, летом увеличится число авиарейсов между столицей РТ и Москвой. В Казань компания «Аэрофлот» будет выполнять до 12 перелетов в сутки.