В Новосибирске рассказали о районах, в которых запустят электробусы

С 2024 года Новосибирск начал получать электробусы с запасом автономного хода до 30 км. Это позволит расширить маршрутную сеть и запустить данный вид транспорта в более удаленные и быстрорастущие жилмассивы города. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.