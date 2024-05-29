Новокузнечанам частично вернут горячую воду в квартиры

СГК завершил в Новокузнецке гидравлические испытания на Кузнецкой ТЭЦ, поэтому некоторым новокузнечанам вернут горячую воду.
city-n.ru сообщает, что это касается Кузнецкого и Центрального районов. А завтра, 30 мая, возобновить горячее водоснабжение должны Куйбышевская центральная котельная и Абашевская районная котельная.
«Циркуляция по магистралям уже запущена. Управляющие компании проинформированы о возможности открыть запорную арматуру в тепловых узлах для запуска горячего водоснабжения. Подключение каждого конкретного дома сейчас будет зависеть от правильных и своевременных действий управляющих организаций и ТСЖ. К ним и нужно будет обращаться, если в течения дня горячая вода так и не появилась», — объясняют ресурсники.
Также мы писали, что в СГК Кузбасса рассказали, возможно ли вернуть отопление в квартиры кузбассовцев. Особенно мерзнут те, у кого уже отключили горячую воду (график отключения публиковали здесь).