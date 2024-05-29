«Самый большой минус мы уже пережили»: пермский синоптик рассказал о погоде на ближайшие дни

Последний весенний месяц этого года выдался удивительным: футболки мы меняли на куртки с шапками и обратно, а ночные заморозки сменялись 20-градусной жарой днем. В мае мы пережили восемь арктических вторжений, рекордное число морозных ночей, снегопады, дожди, ураганы…
— Средняя температура воздуха по итогам 29 дней мая в Перми составляет +6,1. К концу месяца с учетом сегодняшнего похолодания она составит около +6,5, что холоднее, чем в мае 1999 г. Тем самым, май в Перми вероятно станет самым холодным с 1969 года (тогда средняя температура мая составила +4,8), — говорит доктор географических наук, доцент географического факультета Пермского университета Андрей Шихов.
В связи с тем, что май такой непредсказуемый, мы спросили у нашего народного синоптика, не изменились ли ранее составленные прогнозы на конец этого месяца и на начало июня.
— Самый сильный минус мы уже пережили, его мы больше не увидим. Да, ночные заморозки ожидают нас по всему краю, но вряд ли доберутся до столицы Прикамья. На юге региона будет теплее, чем на севере. Сейчас, кстати, там идет снег. Но экстремального холода мы уже не почувствуем — уточнил синоптик.
В ближайшие дни ожидается постепенное потепление. Предполагается повышение температуры каждый день на 4 градуса. Завтра, 30 мая, температура воздуха в Перми достигнет +14 градусов, 31 мая будет + 18. В выходные, 1 и 2 июня, пермяки почувствуют 20-градусное тепло. В субботу будет + 22 и малооблачно, а в воскресенье потеплеет до + 26 градусов, но вместе с теплом в Пермь придут и дожди с грозами.
— В эти выходные нас ожидает настоящее метеорологическое лето, — не без радости в голосе говорит Андрей Шихов.