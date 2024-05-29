«Самый большой минус мы уже пережили»: пермский синоптик рассказал о погоде на ближайшие дни

— Самый сильный минус мы уже пережили, его мы больше не увидим. Да, ночные заморозки ожидают нас по всему краю, но вряд ли доберутся до столицы Прикамья. На юге региона будет теплее, чем на севере. Сейчас, кстати, там идет снег. Но экстремального холода мы уже не почувствуем — уточнил синоптик.