Волгоградский пенсионер выиграл в лотерее 10 миллионов

Сейчас мужчина находится на пенсии, участие в розыгрышах он считает своим хобби. Свой счастливый билет он приобрел в фирменном магазине. В ходе 579-го тиража государственной «Жилищной лотереи» пенсионер выиграл 10 миллионов, сообщает пресс-служба Государственные лотереи Столото.
Оформить приз в денежном эквиваленте в лотерейном центре в Москве мужчина попросил свою дочь. Та выполнила его просьбу и рассказала о везении.
Мужчина решил поделить выигранные средства между своими детьми. Часть суммы он планирует подарить сыну, а вторую часть — дочери на покупку недвижимости.