Волгоградский пенсионер выиграл в лотерее 10 миллионов

Сейчас мужчина находится на пенсии, участие в розыгрышах он считает своим хобби. Свой счастливый билет он приобрел в фирменном магазине. В ходе 579-го тиража государственной «Жилищной лотереи» пенсионер выиграл 10 миллионов, сообщает пресс-служба Государственные лотереи Столото.