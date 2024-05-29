Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский пенсионер выиграл в лотерее 10 миллионов

Волгоградец купил билет, который впоследствии оказался счастливым, в одном из фирменных магазинов.

Источник: Волгоградская правда

Сейчас мужчина находится на пенсии, участие в розыгрышах он считает своим хобби. Свой счастливый билет он приобрел в фирменном магазине. В ходе 579-го тиража государственной «Жилищной лотереи» пенсионер выиграл 10 миллионов, сообщает пресс-служба Государственные лотереи Столото.

Оформить приз в денежном эквиваленте в лотерейном центре в Москве мужчина попросил свою дочь. Та выполнила его просьбу и рассказала о везении.

Мужчина решил поделить выигранные средства между своими детьми. Часть суммы он планирует подарить сыну, а вторую часть — дочери на покупку недвижимости.