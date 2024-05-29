Метро Петербурга будет работать круглосуточно с 31 мая на 1 июня

В Петербурге целую неделю отмечают День города. Завершаться праздник будет большим концертом «Классика на Дворцовой» и светомузыкальным шоу «Музыка Дворцового моста», которые пройдут вечером 31 мая. И чтобы горожане смогли легко добраться из центра по домам, в эту ночь наземный общественный транспорт и метро будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
— В ночь с 31 мая на 1 июня с 00:00 до 06.00 будет организована круглосуточная ночная работа городского общественного транспорта, — говорится в сообщении.
Так, для петербуржцев будут работать автобусы № 2, 4, 74, 193, 239 и 271, троллейбусы № 23 и 46, а также трамваи № 20 и 55. Интервал их движения составит 30 минут. А вагоны городской подземки будут курсировать с периодичностью в семь-восемь минут.