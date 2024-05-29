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В Пермском крае дети полгода самостоятельно добирались до школы из деревень

Нарушение прав детей было выявлено прокуратурой.

Дети из деревень Пермского края полгода самостоятельно добирались до школы, сообщает региональная прокуратура.

Как сообщает надзорный орган, школа в Осе перестала возить детей в школу с 15 декабря 2023 года. Причиной было отсутствие водителя школьного автобуса.

«Дети, проживающие в населенных пунктах: п. Светлый, д. Симакова, д. Тишкова, д. Сергеево, д. Пермякова, д. Нефтебаза, д. Устиново, д. Щелкановки, д. Новоромашково, д. Субботино, д. Пакли, вынуждены самостоятельно добираться в Осу, где расположена школа», — сообщает прокуратура края.

Ведомство возбудило дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Осинский районный суд согласился с требованиями прокуратуры и обязал администрацию школы обеспечить подвоз учеников до школы с 1 сентября 2024 года.

Прокуратура