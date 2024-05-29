В Пермском крае дети полгода самостоятельно добирались до школы из деревень

Дети из деревень Пермского края полгода самостоятельно добирались до школы, сообщает региональная прокуратура.
Как сообщает надзорный орган, школа в Осе перестала возить детей в школу с 15 декабря 2023 года. Причиной было отсутствие водителя школьного автобуса.
«Дети, проживающие в населенных пунктах: п. Светлый, д. Симакова, д. Тишкова, д. Сергеево, д. Пермякова, д. Нефтебаза, д. Устиново, д. Щелкановки, д. Новоромашково, д. Субботино, д. Пакли, вынуждены самостоятельно добираться в Осу, где расположена школа», — сообщает прокуратура края.
Ведомство возбудило дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».
Осинский районный суд согласился с требованиями прокуратуры и обязал администрацию школы обеспечить подвоз учеников до школы с 1 сентября 2024 года.