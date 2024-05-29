Застеклить башню в замке Нойхаузен собираются за три недели

«Все работы он готов выполнить за две-три недели, — пояснил Тимошенко. — Нам уже привезли цветное итальянское стекло. Витраж мы решили не использовать, так как стальные рамы (их восстановили и покрасили) сами по себе фигурные. Все будет сделано в соответствии с эскизным проектом, который опубликован в группе замка».