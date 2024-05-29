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Психолог Мясникова назвала причины, почему дети хамят чужим взрослым

В Кемерове мужчина нанёс травмы 8-летнему ребёнку якобы за хамство.

Психолог Мария Мясникова рассказала kuzbass.aif.ru, как почему дети могут хамить незнакомым взрослым и огрызаться с ними. Поводом для вопроса стала ситуация, произошедшая в Кемерове — 26-летний мужчина сильно толкнул мальчика на самокате якобы за хамство, из-за чего тот получил травмы.

«Первопричины идут из семьи: хамское поведение может быть подражанием тому, что дети видят у себя дома. Также могут играть роль отсутствие воспитания, недостаток внимания со стороны близких взрослых и несформированность отделов головного мозга, которые отвечают за саморегуляцию и регуляцию эмоций в социально приемлемой форме», — говорит специалист.

В подробностях «самосуда» взрослого мужчины над ребёнком разбирался kuzbass.aif.ru.