Психолог Мясникова назвала причины, почему дети хамят чужим взрослым

«Первопричины идут из семьи: хамское поведение может быть подражанием тому, что дети видят у себя дома. Также могут играть роль отсутствие воспитания, недостаток внимания со стороны близких взрослых и несформированность отделов головного мозга, которые отвечают за саморегуляцию и регуляцию эмоций в социально приемлемой форме», — говорит специалист.