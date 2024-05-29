В Волгограде первым испытал аттракцион «Большой маятник» конструктор из Китая

Как сообщает дирекция ЦПКиО, вызвался первым продемонстрировать безопасность нового аттракциона конструктор компании из Китая, которая произвела его составляющие. Надежную фиксацию отдыхающих обеспечивают четырехточечный ремень, дуги безопасности и дополнительные защелки, отстегнуться самостоятельно невозможно.
В ходе сеанса вращающаяся платформа подняла конструктора на высоту семиэтажного здания и спустила с эффектом свободного падения. С высоты специалист из Китая в первый раз увидел панораму Волгограда, Волгу, Мамаев курган, парк и стадион.
Сейчас на территории парка возводят еще два экстремальных аттракциона — «Мельница» и «Седьмое небо». На них волгоградцы смогут прокатиться уже в текущем сезоне.