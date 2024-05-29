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В Волгограде первым испытал аттракцион «Большой маятник» конструктор из Китая

На высотном объекте первым прокатился представитель парнера парка из Китая, принимавший участие в возведении экстрим-аттракциона.

Источник: дирекция ЦПКиО

Как сообщает дирекция ЦПКиО, вызвался первым продемонстрировать безопасность нового аттракциона конструктор компании из Китая, которая произвела его составляющие. Надежную фиксацию отдыхающих обеспечивают четырехточечный ремень, дуги безопасности и дополнительные защелки, отстегнуться самостоятельно невозможно.

В ходе сеанса вращающаяся платформа подняла конструктора на высоту семиэтажного здания и спустила с эффектом свободного падения. С высоты специалист из Китая в первый раз увидел панораму Волгограда, Волгу, Мамаев курган, парк и стадион.

Сейчас на территории парка возводят еще два экстремальных аттракциона — «Мельница» и «Седьмое небо». На них волгоградцы смогут прокатиться уже в текущем сезоне.

туризм и отдых