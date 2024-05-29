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Новосибирец Эльчин Вахидов успешно прошел отбор в отряд космонавтов России

Он обучался по программе военной подготовки кадрового офицера.

Источник: Роскосмос

Новосибирец Эльчин Вахидов пополнил ряды космонавтов России. Он успешно прошел четвертый открытый отбор, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Эльчину Вахидову 31 год. Он окончил СПбГМТУ, обучался по программе военной подготовки кадрового офицера. С 2014 года занимает должность старшего инженера в 109-м военном представительстве Министерства обороны РФ в Камчатском крае.

В списке увлечений Эльчина Вахидова — хоккей, катание на сноуборде, вейкборде и джиппинг.

Ряды космонавтов также пополнили Анастасия Бурчуладзе из Архангельска, Владимир Ворожко из Армавира и Александр Жеребцов из Сальян.

Напомним, в 2012 году жительница Новосибирска Анна Кикина прошла первый открытый набор в отряд космонавтов «Роскосмоса». В 2014 году ее официально зачислили в команду. В 2022 году Анна отправилась на МКС в составе экипажа миссии Crew-5.

космос