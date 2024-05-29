Новосибирец Эльчин Вахидов успешно прошел отбор в отряд космонавтов России

Напомним, в 2012 году жительница Новосибирска Анна Кикина прошла первый открытый набор в отряд космонавтов «Роскосмоса». В 2014 году ее официально зачислили в команду. В 2022 году Анна отправилась на МКС в составе экипажа миссии Crew-5.