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Власти ответили нижегородцам на жалобы про самокаты

Список зон с ограничениями расширен.

Источник: Время

Мэрия Нижнего Новгорода ответила жителям на жалобы об аварийных ситуациях, возникающих на улицах города из-за электросамокатов. Власти прокомментировали ситуацию в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда уже создадут инструменты контроля за ними?! Невозможно расслабиться! Никакие удобства не стоят здоровья детей», — обратился нижегородец Владимир Л.

По словам представителей мэрии, с марта прошлого года все пользователи СИМ являются участниками дорожного движения и должны соблюдать ПДД.

«В целях повышения безопасности дорожного движения администрацией города с операторами, предоставляющими услуги по аренде электросамокатов, подписано соглашение о соблюдении правил использования СИМ».

уточнили в администрации

Например, в соглашении на сезон 2024 года расширен перечень территорий, на которых ограничивается скорость передвижения на СИМ, а также действует запрет на размещение и движение. Пользование шеринговыми СИМ допускается с 18 лет. При выявлении детей на устройствах аккаунт блокируется.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали больше интересоваться арендой электросамокатов.