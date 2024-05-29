Власти ответили нижегородцам на жалобы про самокаты

Например, в соглашении на сезон 2024 года расширен перечень территорий, на которых ограничивается скорость передвижения на СИМ, а также действует запрет на размещение и движение. Пользование шеринговыми СИМ допускается с 18 лет. При выявлении детей на устройствах аккаунт блокируется.