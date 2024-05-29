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В Ростове пройдут бесплатные обзорные экскурсии

В городе начался туристический сезон.

Источник: телеграм-канал Алексея Логвиненко

В донской столице стартовал туристический сезон. А значит самое время задуматься о том, чтобы отправиться на прогулку по городу, написал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

— Изучать город можно самостоятельно с помощью аудиогидов. Экскурсии по главным городским улицам, креативным пространствам, уличным граффити, мозаикам в подземных переходах — можно найти прогулку на любой вкус. Аудиогиды доступны на русском и английском языках на туристском портале города и на платформе izi.TRAVEL, — отметил Алексей Логвиненко.

А для тех, кому интереснее изучать город в компании опытного экскурсовода, туристско-информационный центр Ростова-на-Дону начинает цикл обзорных пешеходных экскурсий.

Экскурсии начнутся 1 июня и будут проходить бесплатно каждую субботу в 16:00. Место сбора группы: центральный вход в парк им. М. Горького. Количество мест на экскурсии ограничено, поэтому запись обязательна.

Запись на экскурсии осуществляется по телефонам: +7 (863) 292−39−18, 8−800−302−92−90 или при личном обращении в ТИЦ по адресу: ул. Суворова, 21/28. Центр работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

туризм и отдых