В Ростове пройдут бесплатные обзорные экскурсии

— Изучать город можно самостоятельно с помощью аудиогидов. Экскурсии по главным городским улицам, креативным пространствам, уличным граффити, мозаикам в подземных переходах — можно найти прогулку на любой вкус. Аудиогиды доступны на русском и английском языках на туристском портале города и на платформе izi.TRAVEL, — отметил Алексей Логвиненко.