В Ростове пройдут бесплатные обзорные экскурсии

В донской столице стартовал туристический сезон. А значит самое время задуматься о том, чтобы отправиться на прогулку по городу, написал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
— Изучать город можно самостоятельно с помощью аудиогидов. Экскурсии по главным городским улицам, креативным пространствам, уличным граффити, мозаикам в подземных переходах — можно найти прогулку на любой вкус. Аудиогиды доступны на русском и английском языках на туристском портале города и на платформе izi.TRAVEL, — отметил Алексей Логвиненко.
А для тех, кому интереснее изучать город в компании опытного экскурсовода, туристско-информационный центр Ростова-на-Дону начинает цикл обзорных пешеходных экскурсий.
Экскурсии начнутся 1 июня и будут проходить бесплатно каждую субботу в 16:00. Место сбора группы: центральный вход в парк им. М. Горького. Количество мест на экскурсии ограничено, поэтому запись обязательна.
Запись на экскурсии осуществляется по телефонам: