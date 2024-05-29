Таиланд вводит безвизовый режим для граждан Узбекистана

В свою очередь пресс-секретарь правительства Таиланда рассказал, что туристы смогут оставаться в стране вдвое больше: до 60 дней вместо 30-ти, как это было ранее.
Помимо Узбекистана, кабинет министров решил освободить от предварительных виз туристов из 35 стран, включая Китай, Индию, Казахстан, в дополнение к нынешним 57, для большего привлечения гостей и стимулирования экономики Таиланда.
Меры коснутся и иностранных студентов таиландских вузов, которым разрешат остаться в стране еще на один год после окончания учебы, что позволит привлекать квалифицированных специалистов в различные сектора экономики.
Кроме того, иностранные граждане, планирующие работать в стране и посещать туристические места, смогут получать пятилетние Destination Thailand Visa с возможностью разового пребывания до 180 дней и продления этого периода еще на такой же срок. До этого они могли находиться в стране только два периода по 30 дней.