Таиланд вводит безвизовый режим для граждан Узбекистана

Кроме того, иностранные граждане, планирующие работать в стране и посещать туристические места, смогут получать пятилетние Destination Thailand Visa с возможностью разового пребывания до 180 дней и продления этого периода еще на такой же срок. До этого они могли находиться в стране только два периода по 30 дней.