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Скейт-парк появится на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре решили установить сборно-разборный скейт-парк к физкультурно-спортивной акции.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прошли торги на монтаж и восстановление сборно-разборного скейт-парка на площади имени Куйбышева. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искал МАУ Самары «Центр развития физической культуры и спорта». Конкурс проходил с 28 мая. На необходимые услуги были готовы выделить немаленькую сумму. Так, начальная цена контракта составляла 1 миллион 200 тысяч рублей.

Закупку провели у единственного поставщика. Кто им стал неизвестно, данные компании не раскрываются. Скейт-парк решили установить для проведения общегородского мероприятия в 2024 году. Речь идет о физкультурно-спортивной акции «Самара в движении».

Напомним, в Самаре в 2024 году установят первый в мире памятник газовой плите. Скульптурная композиция появится на территории парка Гагарина.