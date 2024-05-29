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Воронежский лихач на «Опеле» накопил 149 штрафов на 109 тысяч рублей

На погашение долга у автолюбителя есть 60 дней.

Источник: Комсомольская правда

У дома № 17 по Ленинскому проспекту в Воронеже сотрудники Госавтоинспекции остановили «Опель Астру» под управлением 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

После проверки по информационным базам данных выяснилось, что у машины отсутствует регистрация. Кроме того, нашлись 149 неоплаченных штрафов на общую сумму более 109 тысяч рублей. Большая часть нарушений касается превышения скоростного режима.

В соответствии с ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ у автолюбителя изъяли свидетельство на транспортное средство и знаки. Если нарушитель не погасит задолженность за 60 дней, то в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ сумма штрафов удвоится.

ГИБДД