Воронежский лихач на «Опеле» накопил 149 штрафов на 109 тысяч рублей

У дома № 17 по Ленинскому проспекту в Воронеже сотрудники Госавтоинспекции остановили «Опель Астру» под управлением 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
После проверки по информационным базам данных выяснилось, что у машины отсутствует регистрация. Кроме того, нашлись 149 неоплаченных штрафов на общую сумму более 109 тысяч рублей. Большая часть нарушений касается превышения скоростного режима.
В соответствии с ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ у автолюбителя изъяли свидетельство на транспортное средство и знаки. Если нарушитель не погасит задолженность за 60 дней, то в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ сумма штрафов удвоится.