Воронежский лихач на «Опеле» накопил 149 штрафов на 109 тысяч рублей

В соответствии с ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ у автолюбителя изъяли свидетельство на транспортное средство и знаки. Если нарушитель не погасит задолженность за 60 дней, то в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ сумма штрафов удвоится.