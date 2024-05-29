ДУМ Татарстана назвал размер нисаба на Курбан-байрам

По решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ размер нисаба для совершения жертвоприношения в этом году определен в размере 51 тыс. рублей. Нисаб курбана — это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана. Размер нисаба равен стоимости 595 граммов серебра.