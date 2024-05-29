Движение метеоров из Петербурга в Петергоф возобновят 31 мая

Напомним, «Астра Марин» — оператор водных экскурсий в Петербурге, который развивает круизы и водные маршруты с 1994 года. В его флот входит 30 единиц транспорта, общая пассажировместимость которого составляет более двух тысяч человек. В прошлом году на теплоходах было перевезено почти 990 тысяч туристов, что на 21 процент больше, чем годом ранее.