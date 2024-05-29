Движение метеоров из Петербурга в Петергоф возобновят 31 мая

Движение метеоров по историческому маршруту из Петербурга в Петергоф возобновят 31 мая. Жители и гости города могут отправиться в пригород с причала у дома № 34 на набережной Макарова. К слову, это важное и интересное событие, поскольку последние рейсы с этого причала были совершены более 25 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «Астра Марин».
— Благодаря новому маршруту время в пути между Петербургом и Петергофом составит 30 минут, — отметили в компании.
Напомним, «Астра Марин» — оператор водных экскурсий в Петербурге, который развивает круизы и водные маршруты с 1994 года. В его флот входит 30 единиц транспорта, общая пассажировместимость которого составляет более двух тысяч человек. В прошлом году на теплоходах было перевезено почти 990 тысяч туристов, что на 21 процент больше, чем годом ранее.
К слову, в начале мая этого года на воду спустили два новых пассажирских катамарана — «Бастион» и «Форт Тотлебен». Ожидается, что они усилят бесперебойное сообщение между Петербургом и Кронштадтом.