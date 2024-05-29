В двух городах Пермского края выявили случаи заболевания корью

В Березниках и Соликамске Пермского края выявили случаи заболевания корью. Как сообщается на официальной странице администрации Соликамского округа в соцсети ВКонтакте, в период с 23 по 25 мая зарегистрировано пять случаев коревой инфекции среди детей, в том числе у троих до года. Общее количество контактных лиц — 178.
В связи с этим, власти Соликамска созвали межведомственную санитарно-эпидемическую комиссию. Специалисты приняли ряд решений, направленных на усиление мероприятий по недопущению завоза и распространения кори на территории городского округа.
Ранее в сообществе телеканала «Свое ТВ» в Березниках появилась публикация о вспышке кори. К сообщению прикреплена фотография объявления, размещенного на подъезде одного из домов. В листовке призвали сотрудников местных предприятий связаться с врачом-эпидемиологом. Также они выложили скриншот сообщения из родительского чата. В нем сказано, что группа одного из детских садов из-за кори закрывается на карантин.
Информацию о выявленных случаях кори в Березниках и Соликамске прокомментировали в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения. Комментарий был подготовлен совместно с Роспотребнадзором.
— В связи с регистрацией случаев кори Управлением Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологического расследование, незамедлительно организованы противоэпидемические мероприятия. Определяется круг контактных лиц, а также ведется медицинское наблюдение за ними и их вакцинация, — пояснили в ведомстве.
Напомним, корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. Появляется характерная для заболевания пятнисто-папулезная сыпь. Отмечается, что заболеть может как ребенок, так и взрослый.