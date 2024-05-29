В двух городах Пермского края выявили случаи заболевания корью

Ранее в сообществе телеканала «Свое ТВ» в Березниках появилась публикация о вспышке кори. К сообщению прикреплена фотография объявления, размещенного на подъезде одного из домов. В листовке призвали сотрудников местных предприятий связаться с врачом-эпидемиологом. Также они выложили скриншот сообщения из родительского чата. В нем сказано, что группа одного из детских садов из-за кори закрывается на карантин.