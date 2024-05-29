Сотрудник пункта ЕГЭ воронежской школы: Был шокирован, когда девочки поднимали одежду

— В прошлом году все проходило спокойно, без каких-либо проблем и конфликтов. В этом году поведением некоторых выпускников был обескуражен. Моя функция простая: стоять и «слушать рамки». А в случае сигнала — просить вернуться, чтобы выложить предметы, которые могут его давать. У меня нет задачи делать что-то еще. Почти всегда экзаменуемые спокойно выкладывали лишнее и проходили, либо без срабатывания рамки, либо направлялись на проверку ручным металлодетектором. В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован — в прошлом году такого не было, — сообщил работник.