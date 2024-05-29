Сотрудник пункта ЕГЭ воронежской школы: Был шокирован, когда девочки поднимали одежду

Управление образования и молодежной политики администрации Воронежа продолжает разбираться в инциденте, произошедшем 28 мая на ЕГЭ в школе № 62. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, ученицы инициировали скандал в соцсетях, жалуясь на унижения при досмотре. Девочки возмущаются, что их якобы заставляли показывать нижнее белье, если сигналила рамка металлодетектора. На видео с камер досмотровой зоны попал эпизод, когда девушка поднимает край кофты, обнажая бюстгальтер. При этом руководитель экзаменационной точки опровергает эти обвинения, заявив, что никто не просил школьниц раздеваться, показывать белье — процедура была стандартной.
Свое мнение высказал еще один сотрудник пункта приема экзаменов в школе № 62, стоявший на рамках.
— В прошлом году все проходило спокойно, без каких-либо проблем и конфликтов. В этом году поведением некоторых выпускников был обескуражен. Моя функция простая: стоять и «слушать рамки». А в случае сигнала — просить вернуться, чтобы выложить предметы, которые могут его давать. У меня нет задачи делать что-то еще. Почти всегда экзаменуемые спокойно выкладывали лишнее и проходили, либо без срабатывания рамки, либо направлялись на проверку ручным металлодетектором. В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован — в прошлом году такого не было, — сообщил работник.
Чиновники регионального Минобразования не нашли нарушений процедуры досмотра. Расследованием инцидента занимаются воронежские следователи и прокуратура. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась унижением учениц и призвала не спускать на тормозах ситуацию.