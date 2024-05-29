Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе появится Довлатовский переулок

В Уфе появится Довлатовский переулок.

Источник: РИА "Новости"

Уфимский переулок Электрический переименуют в Довлатовский. Решение об этом принято сегодня, 29 мая, на 39-м заседании горсовета.

Переулок Электрический расположен между улицами Гоголя и Карла Маркса и находится рядом с домом № 56 на улице Гоголя, где жил Сергей Довлатов. Протяженность его составляет 0,2 км. Отметим, что объектов, адресованных по данному переулку, не имеется. В связи с этим не потребуется замена документов.

Уфа — родной город Сергея Донатовича Довлатова. Здесь он родился в 1941 году и жил до 1944-го, пока его семья не переехала в Ленинград.

В СССР Сергей Довлатов работал журналистом, литературным секретарем писательницы Веры Пановой, экскурсоводом в музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское». Однако прославился литератор только в эмиграции в США, где большими тиражами выходили его книги «Заповедник», «Зона», «Иностранка».

Сегодня в России в честь Довлатова проходит ежегодный фестиваль, а произведения писателя Министерство образования России включило в список «100 книг для школьников».