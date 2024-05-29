В Уфе появится Довлатовский переулок.

Переулок Электрический расположен между улицами Гоголя и Карла Маркса и находится рядом с домом № 56 на улице Гоголя, где жил Сергей Довлатов. Протяженность его составляет 0,2 км. Отметим, что объектов, адресованных по данному переулку, не имеется. В связи с этим не потребуется замена документов.